Pédopornographie: vaste coup de filet en Europe, 4 hommes interpellés en Belgique

Un total de 31 hommes soupçonnés d'avoir administré et utilisé des contenus pédopornographiques via la messagerie chiffrée Signal ont été interpellés mi-novembre lors d'un vaste coup de filet en France et en Europe, a-t-on appris lundi auprès de la gendarmerie française. Quatre d'entre eux ont été appréhendés en Belgique.

Au total, plus de 200.000 fichiers ont été découverts. Le point de départ de l'opération est une dénonciation effectuée par le Centre américain pour les enfants disparus et exploités (NCMEC) pour "détention de matériel pédopornographique" concernant un trentenaire demeurant dans le sud-ouest de la France, placé en garde à vue en février dernier. L'exploitation des supports numériques, initiée par les cybergendames de la Section de recherche de Bordeaux, permet alors d'identifier sept groupes de discussions, huit administrateurs et trois espaces de stockage sécurisés.