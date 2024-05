PFAS: quels effets sur votre santé?

En novembre dernier, des taux élevés de PFAS ont été détectés dans l'eau du robinet à Chièvres, provoquant des inquiétudes. Plus de 1800 prises de sang ont été réalisées en janvier pour mesurer l'impact sur la santé des habitants. Les résultats, attendus après les élections, suscitent des demandes de transparence et des débats sur les effets de ces substances chimiques persistantes et nocives.