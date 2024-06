Pollution aux PFAS: les scientifiques dévoilent les résultats des premières prises de sang

Entre janvier et mars, la population de la zone de Chièvres (qui comprend partiellement les communes d'Ath, Belœil, Chièvres, Jurbise et Leuze-en-Hainaut) et de Ronquières (qui inclut des parties de Braine-le-Comte, Ittre et Seneffe) a été invitée à tester la présence de PFAS dans son sang. Ces habitants avaient été exposés à une eau de distribution qui dépassait la future norme européenne de 100 nanogrammes/litre entre octobre 2021 et mars 2023.

Dans la zone de Chièvres, 1.836 échantillons ont été prélevés (soit 15% de la population concernée) et à Ronquières, 152 (10%).