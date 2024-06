Tests sanguins PFAS à Chièvres: de premiers résultats parfois "inquiétants", la commune va porter plainte

Il aura fallu de la patience aux habitants de Chièvres et des environs. Bertrand est toujours sans nouvelles : "Oui, il y a une longue attente quand même. Je pensais recevoir les résultats dans les 15 jours, trois semaines qui suivent. Malheureusement, cela fait plusieurs mois".

Des résultats qui arrivent aujourd'hui. Encore faut-il les comprendre et les interpréter. Les médecins généralistes ont reçu les informations il y a trois jours.

"Il a fallu sept mois finalement pour former les médecins et qui plus est, ils ont reçu cette formation pas plus tard que vendredi 21 juin. Cela veut dire la veille ouvrable de la remise des résultats. Donc, c'est de nouveau l'incompréhension", déplore Geoffrey Pessemier, l’administrateur de l’association « SOS Notre santé ».