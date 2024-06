De nouveaux travaux sur le ring de Bruxelles cet été: un vaste chantier va débuter dans quelques jours

Un vaste chantier de réhabilitation des revêtements aura lieu durant l'été sur le ring ouest de Bruxelles, entre l'échangeur de Haut-Ittre et la Région flamande, annonce mardi la Sofico. Les travaux auront lieu sur une portion de 4 km dans les deux sens de circulation. La première partie du chantier se concentrera sur les voies en direction de Nivelles et Mons. L'échangeur avec le ring en direction de Waterloo sera alors fermé à la circulation.

Vers Mons, la circulation sera basculée du côté des voies accueillant habituellement les voies vers la Flandre. Les bretelles de sortie et d'accès de l'échangeur n°22 "Wauthier-Braine" dans le sens vers Mons seront fermées, tout comme les bretelles d'accès à la RN28 et au R0 vers Waterloo à l'échangeur de Haut-Ittre. Des déviations seront mises en place via l'échangeur de Nivelles Nord.

Vers la Flandre, les usagers circuleront sur la bande d'arrêt d'urgence et la voie de droite.

Le chantier des voies vers Mons représente un budget de près d'1,5 million d'euros, précise la Sofico.