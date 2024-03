Pour lutter face aux dangers de l'alcool, le Conseil Supérieur de la Santé présente sa nouvelle liste de recommandations

Partager:

Que ce soit pour des moments festifs ou de détente, l'alcool fait partie quasi-intégrante de la vie belge. Or, et ce n'est un secret pour personne, sa consommation est nocive pour la santé. Il est d'autant plus difficile de ne pas y être exposé dès lors que de nombreuses publicités y donnent une bonne image, notamment en valorisant ses bienfaits sociaux. Pourtant, il ressort des chiffres du Sipes (le Service d'information promotion éducation santé) que les adolescents d'aujourd'hui, consomment moins d'alcool et de tabac que ceux de 2010. À lire aussi "C'est une bonne nouvelle": cet alcoologue se réjouit de la diminution de consommation d'alcool chez les jeunes, mais "il y a encore des progrès à faire"

Des recommandations fortes Malgré cela, le Conseil Supérieur de la Santé a publié une liste de recommandations afin de réduire les dangers de l'alcool. Il préconise notamment d'interdire le marketing et la publicité pour l'alcool. Conscient que cela ne puisse être fait tout de suite, il aimerait, dans un premier temps, imposer des règles temporaires sur la fréquence, le lieu et les messages autorisés. Il exige également des messages d'avertissement corrects et des informations claires sur les étiquettes (le nombre de verres standard que contient l'emballage, la valeur nutritionnelle/énergétique, et l'âge minimum pour consommer le produit). À lire aussi Bientôt de nouvelles limitations dans la vente d'alcool et de tabac: voici la liste des changements