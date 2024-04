Les aéroports wallons bientôt sous le contrôle d'un nouveau centre numérique basé à Namur: comment ça marche?

C'est une innovation impressionnante qui voit le jour dans le ciel wallon. D'ici deux ans, les tours de contrôle des aéroports de Liège et de Charleroi devraient être remplacées par un seul et unique centre situé à Namur. Un centre de contrôle numérique qui devrait améliorer encore un peu plus la sécurité du trafic aérien.

Le centre de contrôle numérique en est au stade de prototype. Il dispose de connexions en temps réel grâce aux caméras présentes aux aéroports de Liège et de Charleroi. Les deux aéroports seront alors guidés à Namur depuis une seule tour numérique. Cela représente de nombreux changements pour les contrôleurs aériens. Plus de fenêtres, ce sont maintenant des écrans et une vue habituellement à 360 degrés compressée à 225 degrés. De nouveaux outils technologiques auxquels ils ne sont pas encore habitués.

"On doit essayer de former nos contrôleurs à de nouvelles conditions de travail. Il est vraiment important de pouvoir d'abord simuler ces nouvelles conditions de travail afin de voir quels sont les potentiels problèmes et de voir quelles sont les choses à mettre en place pour parer à ces problèmes et pouvoir fournir le meilleur des services", explique Samira Moutawakil, contrôleuse opérationnelle à l'aéroport de Charleroi.