Quelle est la situation sur les routes ce mardi matin?

06h31

De légers ralentissements

C'est toujours très calme sur nos routes avec seulement les ralentissements sur le ring intérieur de Bruxelles entre Zellik et Jette (+3 min) et ensuite entre Strombeek-Bever et Machelen (+4 min) en direction de Zaventem.

5 minutes à ajouter également sur la fin de l'E429 Tournai-Bruxelles et Halle.