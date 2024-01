Les conducteurs qui ont un avertisseur de radars reçoivent... deux fois plus de procès que les autres: Vias demande l'interdiction

Coyote, Waze ou encore Tom Tom Go, en Belgique, plus d'un conducteur sur trois (37%) utilise régulièrement un ou plusieurs systèmes d'avertissement qui donnent la localisation des radars et des autres contrôles de police. Selon cette étude menée sur plus de deux ans et mandatée par le gouvernement belge, les conducteurs équipés d'un avertisseur de radars reçoivent 50% de procès-verbaux pour excès de vitesse en plus que les conducteurs qui n'en ont pas.

Ils sont également plus susceptibles de penser qu'il n'y a pas de danger à dépasser la limitation si la route est déserte (26% contre 19% pour les non-utilisateurs). Un résultat "logique", explique l'institut, puisque les conducteurs équipés d'un avertisseur de radars roulant sur une route sans recevoir d'alerte supposent qu'ils n'ont aucun risque de se faire contrôler. Les infractions sont donc plus nombreuses.