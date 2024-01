Exclu RTL: Calogero, Jain, Mika,... Les Solidarités dévoilent les têtes d'affiche de cette 10e édition

Pour son dixième anniversaire, le festival, Les Solidartés, voit les choses en grand et fait venir une vingtaine d'artistes prestigieux pour le plus grand plaisir du public belge.

L'incroyable Hellmut Lotti Goes Metal, la chanteuse Jain, Puggy, le groupe de rock français Shaka Ponk, Soviet Suprem et Talisco seront présents pour terminer le festival.

Le festival commencera fort le vendredi 23 août. L'un des plus grands artistes français de sa génération, Calogero, sera présent sur la scène des Solidarités, accompagné du duo belge qui mélange l'indie, le folk et l'électro-pop, Colt, mais également, le chanteur Noé Preszow, Orlane, le célèbre interprète du titre "Sur ma route", Raphaël et l'une des grandes révélations féminines de l’année 2024, Santa.

Des concerts, mais pas seulement

Une centaine d'activités diverses et variées aura lieu durant les trois jours de l'évènement. Entre spectacles pour enfants, manèges, découvertes de la culture urbaine, activités ludiques et débats, il y en aura pour tous les gouts et tous les âges ! "Tous les gens et tous les genres", voici la devise du festival qui se veut populaire, éco-responsable et familial !