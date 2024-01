Les agences de titres-services ont-elles le droit d’exiger un minimum d’heures par prestation?

La question du jour nous vient d'Isabelle. Elle nous explique que son frère a un petit appartement. Il a besoin d’une aide-ménagère, et selon elle, deux heures par semaine, c'est largement suffisant. Or, les sociétés de titres services imposent 3 à 4 heures par prestation. Les agences peuvent-elles exiger un minimum d'heures?

Isabelle a besoin d'une aide deux heures par semaine. Le travailleur ne peut pas venir juste pour deux heures, puis fini journée, ça c'est interdit, parce qu’on n’atteint pas les 3 heures minimum légales. Mais, si ce travailleur arrange bien ses prestations, c'est possible de satisfaire Isabelle.

Ce n'est pas une pause, ni un temps de midi. C'est là qu'est toute la différence, on va prendre un exemple, vous allez comprendre.

Imaginons: il va chez le client numéro 1 entre 9 heures et 11 heures. A 11 h 30, il va chez le deuxième client. Et il nettoie entre 11h30 et 13h30.

On a deux prestations de deux heures chacune. Mais, rappelez-vous, le déplacement constitue du temps de travail. Il s’agit donc d’une prestation continue de 4h30 au total. Le minimum de 3 heures est atteint.

Par contre, si le travailleur effectue une prestation de 3 heures le matin, il s'arrête à 13h et recommence à 15h jusque 17h, alors il y a une vraie interruption, donc la prestation de l'après-midi n'est pas conforme au minimum légal.