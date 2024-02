"On sent une envie d'avancer, et d'avancer vite": après la réunion avec les administrations, la Fédération des Jeunes Agriculteurs se réjouit

"La coordination des administrations avance : les données envoyées une fois seront partagées entre tous les acteurs concernés, évitant ainsi les répétitions et les risques liés à la protection des données. Il y avait une bonne envie d'avancer dans ce sens", explique-t-il. L'accent a été mis sur la réduction des encodages et la protection des données, avec pour objectif ultime un seul encodage par donnée.

De ce fait, les contrôles effectués par l'AFSCA feront l'objet d'une démarche visant à les simplifier et à éviter les doublons, avec une clarification des responsabilités de chacun. "L'ambiance lors des réunions administratives affiche une volonté d'avancer rapidement et efficacement, laissant entrevoir des avancées prometteuses. On sent une envie d'avancer et d'avancer vite", se réjouit-il.

La prochaine étape consistera à valider ces engagements lors d'une nouvelle réunion qui abordera les matières régionales et la Politique Agricole Commune (PAC).

Malgré ces progrès, d'autres sujets restent à traiter, notamment la charge de travail administrative et les prochaines étapes à suivre pour parvenir à une simplification effective. "Le combat continue, du moment qu'on n'a pas tout eu, on continue", rappelle-t-il.