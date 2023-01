Si vous avez un accident à cause de l'état des routes, vous pouvez être indemnisé par la Wallonie: comment ça marche?

Si vous ne le saviez pas, oui, il est possible de demander une indemnité au gestionnaire des voiries en cas d'accident causé par la dégradation des routes. Cela peut-être le cas pour des nids de poule, l'état des routes ou encore des erreurs de signalisation.

"Une dégradation de la voirie"

"Ces plaintes peuvent être émises par les usagers parce qu'ils estiment que leur véhicule a été endommagé suite à une dégradation de la voirie", explique Héloïse Winandy, porte-parole de la Sofico. "Ils peuvent aussi déposer cette plainte s'ils estiment avoir été victime d'une perte de chargement, avoir endommagé leur voiture sur une chaussée glissante, avoir été victime d'une signalisation défectueuse…"

2,7 millions d'euros d'indemnisation

De nombreux usagers ont déjà fait la démarche: plus de 350 plaintes ont été enregistrées par la Sofico l'an dernier. 350 plaintes en 2022, c'est moins que les années précédentes. Mais les demandes d'indemnisation sont en hausse et les montants sont plus importants. La Wallonie et la Sofico ont ensemble déboursé 2,7 millions d'euros l'an dernier.

Chaque année, 350 millions d'euros sont investis pour l'entretien et la réhabilitation de la voirie.