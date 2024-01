Treize enfants impliqués dans un accident sur le chemin de l’école, par jour: voici quels sont les âges les plus à risque

Chaque jour, 13 enfants sont impliqués dans un accident sur le chemin de l’école, d'après les chiffres de l'Institut VIAS. Entre 2018 et 2022, en moyenne plus de 2290 enfants ont été victimes d’un accident de la route chaque année sur le chemin de l’école, soit 13 par jour. Près de 4 enfants sur 10 (38%) impliqués dans un accident avec tués ou blessés le sont sur le chemin de l'école.

C’est à 12 ans et 16 ans que le risque d’être impliqué dans un accident sur le chemin de l’école augmente le plus. Ainsi, entre 11 et 12 ans, il augmente de 83% ; entre 15 et 16 ans, le risque d’être impliqué dans un accident augmente de 68%, et même de 96% pour les jeunes garçons.

À 12 ans, souligne l'Institut, beaucoup d’enfants commencent à se rendre seuls à l’école et n’ont pas toujours acquis les réflexes adéquats face à certaines situations à risque, d’où la nécessité de les préparer à faire le grand saut. A 16 ans, l’adolescent se tourne parfois vers d’autres modes de transport et adopte un comportement plus à risque, y compris vis-à-vis des autres usagers. C’est notamment l’âge auquel certains adolescents se tournent vers le scooter.

Toutes tranches d’âge confondues, le risque d’accident est le plus élevé pour les jeunes garçons de 16 ans. On dénombre alors 393 victimes par 100.000 habitants, soit 2 fois plus qu’à 14 ans et 5 fois plus qu’à 10 ans. De manière générale, les garçons sont beaucoup plus impliqués dans les accidents que les filles. Ainsi, à 16 ans, le risque est près de 50% plus élevé pour un jeune garçon que pour une jeune fille.