Un ciel bleu et ensoleillé: comment expliquer que la circulation des trains ait été aussi compliquée ce vendredi?

Il y a eu du soleil aujourd'hui, dans tout le pays. Les embarras de circulation des derniers jours semblaient loin derrière nous et pourtant. Les températures froides et le verglas ont perturbé les trains.

Attendre devant un tableau d'affichage qui vire au rouge, c'est ainsi qu'a débuté la matinée d'un bon nombre de navetteurs, excédés. Le fautif, c'est le gel. Quand il se forme, il peut faire de gros dégâts. Une de ses victime favorite: le pantographe. Et c'est là que le bât blesse. "C'est un bras qui relie le train aux caténaires (NDLR: câbles) et qui permet d'avoir une connectivité avec le système électrique qui fait rouler les trains. En cas de gel, il peut y avoir des perturbations au niveau de cette connectivité", explique Vincent Bayer, porte-parole de la SNCB. Et donc, "il peut arriver, en cas de fortes intempéries, que certains trains soient supprimés, pour cette raison".

Heureusement, la situation s'est améliorée dans la journée. Des retards sont toujours affichés, mais ils restent moins importants. Le tout grâce au soleil qui a réchauffé les aiguillages et fait fondre le gel.