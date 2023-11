Un constat inquiétant: le nombre de femmes assassinées dans le monde à un niveau record depuis 20 ans

Le nombre de femmes et de filles assassinées dans le monde a atteint en 2022 son plus haut niveau depuis 20 ans, selon un décompte des Nations unies.

Environ 89.000 femmes et filles ont été délibérément tuées l'année dernière, ont annoncé mercredi Onu Femmes, l'entité des Nations unies consacrée à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes, et l'ONUDC, l'organisation des Nations unies chargée des drogues et de la criminalité. Plus de la moitié de ces meurtres, soit environ 55%, ont été commis par des membres de la famille ou des partenaires, ont-elles ajouté. La plupart des meurtres de femmes et de filles (20.000 cas) ont eu lieu en Afrique, suivie de l'Asie.