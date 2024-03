Un homme tient deux canapés debout sur une remorque sur une autoroute à Seraing: "La situation est quand même très grave"

Un homme a été filmé en train de se tenir sur une remorque de canapés en plein déplacement sur une autoroute à Seraing. Une scène inquiétante et extrêmement dangereuse. Benoît Godard, porte-parole de l'Institut VIAS en charge de la sécurité routière, nous livre son analyse sur cette situation.

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre un homme sur une remorque de canapés en mouvement sur une autoroute à Seraing. Une scène qui suscite l'inquiétude quant à la sécurité routière. Benoît Godard, porte-parole de l'Institut VIAS, souligne la gravité de la situation : "C'est vrai que dans un premier temps ça peut prêter à sourire, mais en fait la situation est quand même très grave."

Les risques encourus par l'homme en question et les autres usagers de la route sont également à prendre en compte : "Sa vie n'a tenu qu'à un fil, il s'en est sorti heureusement, mais on espère quand même que la justice va faire ses effets et que cet homme recevra une sanction digne de ce nom", explique Benoît Godard.