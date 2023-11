"Un passage connu et mortel": une route belge réputée comme dangereuse a fait une victime inattendue, un loup

L'accident s'est produit à un endroit de passage de ces canidés pourtant connu depuis des années, a déploré l'association. Welkom Wolf a été prévenue de l'accident mercredi matin et a ensuite contacté le Natuurhulpcentrum (un centre de sauvetage d'animaux sauvages) d'Opglabbeek, qui a récupéré le corps de l'animal. Celui-ci sera ensuite transféré vers l'institut flamand de recherche sur la nature et la forêt (INBO). Le loup présentait plusieurs fractures au bassin à la suite de la collision. Selon le Natuurhulpcentrum, il n'avait aucune chance de survivre à l'accident.

L'endroit où la collision s'est produite est d'ailleurs un point de passage connu pour les loups et autres animaux sauvages, tels que les sangliers ou les cerfs. Ces derniers jours, plusieurs observations de loups qui traversaient la route ont été signalées, selon Frederik Thoelen du Natuurhulpcentrum d'Opglabbeek. "Il s'agissait clairement de jeunes loups, qui ne sont pas encore expérimentés et ne connaissent pas bien les dangers de la circulation", explique-t-il. "C'est pourquoi tant de jeunes loups ont été renversés ces dernières années. Cela démontre à quel point il est important de rendre cette voie, mais aussi d'autres plus respectueuses des animaux." La liaison Nord-Sud, qui relie Hasselt à Eindhoven, aux Pays-Bas, et comprend la N715, est très dangereuse pour les animaux sauvages, pointe M. Thoelen.

Elle tue chaque année renards, cerfs et sangliers. À l'endroit précis où l'accident mortel s'est produit mercredi matin, il est prévu d'aménager un écoduc. À court terme, cependant, "il est difficile de sécuriser le passage par des mesures structurelles sans perturber les routes empruntées par les loups à travers leur territoire", explique M. Loos. Seule une vitesse limitée avec des contrôles permanents pourrait fournir une solution dans l'immédiat, selon lui.