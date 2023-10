Un prospectus papier ou une newsletter, qu’est-ce qui pollue le plus? La réponse va vous étonner

Ce qui veut dire qu’à partir d’un certain moment, le mail pourrait dépasser le papier en termes de pollution. En France, une étude a été faite pour comparer la pollution entre les tickets de caisse papier et numérique. Résultat, la pollution engendrée par l’un et l’autre est équivalente (source: Zéro Déchets Strasbourg).

Mais, cela dépend de plein de facteurs. Le papier se recycle, mais en même temps, les prospectus consomment, de l’eau notamment.

D’un autre côté, le numérique prend de plus en plus de place dans notre monde. Ce qui veut dire qu’il va aussi polluer de plus en plus. Sans oublier, ce que ça représente de produire tous les outils qui nous permettent de communiquer.