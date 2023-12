Un risque "énorme" d'attaque terroriste: cet expert pointe les deux plus grandes menaces connues

La commissaire européenne en charge des Affaires intérieures, la Suédoise Ylva Johansonn, a lancé un avertissement : "Avec la guerre en Israël et le Hamas et la polarisation qu'elle provoque dans notre société, le risque d'attaque terroriste dans l'UE est énorme".

"La situation à Gaza est un facteur déclencheur très important", confirme l'expert. "Si on parle de la menace aujourd'hui, l'Organisation de coordination de l'analyse de la menace reste au niveau 3. Cela veut dire qu'il y a de gros risques, mais qu'il n'y a pas actuellement de menace identifiée, sinon on serait passé au niveau 4", rappelle-t-il encore.

"La menace est réelle, mais elle n'est pas imminente, c'est ce qui distingue le niveau 3 du niveau 4", précise Christophe Deborsu.

Les attentats redoutés pourraient être commis principalement par deux groupes radicaux, selon les autorités européennes. "Interpol a publié un document qui prévient que la future menace sera le djihadisme islamique et l'ultradroite", explique André Jacob. "J'entends par "ultradroite" non pas l'extrême droite, mais des gens qui ont quitté la mouvance politique, qui n'ont plus de projet politique, mais qui ont des projets d'agression. C'est connu des autorités qu'une menace peut provenir d'une de ces deux parties".