"Un secret? Ça ne se dit pas": Fernande a 109 ans, elle est la nouvelle doyenne des Belges

Un sacré sens de l’humour et une santé de fer. Nous lui avons demandé quel était son secret. "Je n'ai rien fait de sensationnel", dit-elle. "Un ménage, un mari, des enfants, une maison,... et en route. Un secret? Si c'est secret, ça ne se dit pas."

Dans les années 30, elle a suivi des études universitaires en pharmacie. Elle s’est ensuite mariée et a eu trois enfants. Ce n’est qu’après tout cela qu’elle a géré une officine dans le centre de Charleroi. Jusqu’à il y a quelques mois, elle vivait encore chez elle. "Je ne faisais plus tout mais je faisais encore beaucoup", affirme Fernande. "Cuisiner ça ne me dérangeait pas, torchonner, c'était un autre problème mais on ne sait pas tout faire."

Une véritable source d’inspiration pour les autres résidents de la maison de repos. "C'est une femme remarquable et j'espère que tout le monde pourra continuer ainsi", dit Véronique, 65 ans.

Au total, Fernande a 7 petits enfants, 18 arrière-petits-enfants et une arrière-arrière-petite-fille. Ses proches sont admiratifs. Fernande a toute sa tête et a toujours gardé la forme. "On la trouve épatante, toujours en forme", dit Céline Jouret, femme du petit-fils de Fernande. "C'est vrai que c'est incroyable."