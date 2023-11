Une avancée symbolique: le RER relie deux gares du Brabant wallon, qu'est-ce que ça change ?

Ce tronçon de 2,5 km permet de disposer de deux voies centrales pour les trains rapides, et deux voies latérales pour les dessertes locales. "On évite les interférences, puisque la situation qu'on a quand on n'a que deux voies, c'est qu'un train rapide peut se retrouver derrière un train lent qui a pris un peu de retard... ça bouchonne. Ici avec 4 voies, les trains locaux circulent en quelque sorte en site propre, les trains rapides aussi", explique Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel.

Un premier tronçon du RER en Wallonie, quatre voies entre la gare d'Ottignies et la bifurcation vers Louvain-la-Neuve, a été mis en service lundi en présence du ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet, et du CEO d'Infrabel Benoit Gilson.

Une avancée en Wallonie

Cette inauguration, c'est aussi le symbole de l'avancée du RER en Wallonie. L'objectif a l'origine était d'avoir un RER wallon totalement opérationnel en 2012. Aujourd'hui, l'espoir des responsables du projet est d'aboutir dans 10 ans, en 2033. A Bruxelles et en Flandre, tout est déjà opérationnel. "Il y a avait une première problématique : les permis ont mis beaucoup plus de temps que prévu pour être obtenus. Donc, sur la ligne en Bruxelles et Nivelles, on ne les a pas encore complètement, puisqu'il en reste un à Linkebeek à obtenir. Et la deuxième problématique, c'est le financement. Celle-là, on a pu la régler puisque le précédent gouvernement a mobilisé 1 milliard pour achever le RER", détaille Benoît Gilson, administrateur délégué d'Infrabel.

Les délais annoncés en 2018, lors de la relance du chantier, ont eux été respectés. Et de nouveaux tronçons devraient être mis en service en 2025 et​​​​​​ 2026. En effet, sur la ligne Ottignies-Bruxelles, après la mise en service de ce tronçon de quatre voies lundi, suivra une portion de 9 km, à la mi-2025, entre Bruxelles/Watermael et l'entrée de La Hulpe (Bakenbos). Puis fin 2026, les 10 km entre La Hulpe et Ottignies devraient être réalisés.