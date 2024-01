"Une avancée vers une mobilité durable": la Chambre adopte la création d'un registre centralisé pour lutter contre le vol de vélos

Juridiquement, ce projet de loi porte assentiment à un accord de coopération intitulé "my bike", conclu le 26 avril dernier entre le fédéral et les Régions. Il doit encore passer le cap de la séance plénière.

Ce dispositif, déjà voté dans les parlements régionaux, constitue la pierre angulaire de la lutte contre le vol de vélos, grâce à l'enregistrement, gratuit et sur base volontaire, des bicyclettes, indique le ministre dans un communiqué. Ces vélos pourront commencer à être enregistrés d'ici l'été, compliquant grandement la tâche des voleurs, assure-t-il.

Concrètement, chaque vélo pourra être marqué d'un code unique de type QR code (via un autocollant, inamovible, posé sur le vélo) et enregistré dans un registre central, une base de données gérée par le SPF Mobilité et accessible aux services de police et à la Justice. L'utilisateur pourra y sauvegarder toutes les données de son vélo, en ce compris des photos ou preuves d'achat qui attestent de sa propriété. La participation, ouverte à tous les citoyens dès 13 ans, sera entièrement gratuite et se fera sur base volontaire.

"Renforcer la lutte contre le vol de vélos, c'est marquer une avancée de plus vers une mobilité durable. Je suis heureux de voir que le dispositif MyBike, après avoir démontré son efficacité à Bruxelles, pourra prochainement être étendu à l'ensemble du pays", commente enfin M. Gilkinet.