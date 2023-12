Une semaine de quatre jours, SANS perte de salaire, est-ce vraiment envisageable?

Véronique est agent communal depuis plus de 20 ans, au quotidien elle aide les citoyens dans leurs démarches administratives. En 2020, son employeur lui a proposé de travailler quatre jours par semaine au lieu de cinq, en gardant son salaire temps plein. La fonctionnaire n'a pas hésité une seconde. Elle est désormais en congé le vendredi: "Je me sens beaucoup mieux. Le lundi, on est plus reposé, on a l'esprit plus sain quand on vient retravailler."

Pour les experts en ressources humaines, la semaine de quatre jours avec un salaire temps plein est bénéfique pour tous car l'employeur pourra compter sur un travailleur efficace: "L'employé va être motivé, s'il est motivé il va être performant au travail. Et ce sont aussi des collaborateurs qui seront beaucoup moins absents sur leur lieu de travail", affirme Christine Nauwelaers, consultante RH chez Securex.