Van Quickenborne, l'Église catholique et Gaza? Le "carnaval de la provocation" promet encore des polémiques en série

Cette éviction n'a pas freiné les ardeurs des Alostois et cette édition 2024 promet encore son lot de polémiques. "Certaines personnalités comme Vincent Van Quickenborne, ancien ministre de la Justice sera brocardé ou encore l'Église catholique avec ses abus sexuels". Des références à la guerre qui se déroule à Gaza ne sont pas à exclure non plus.

Les festivités ont débuté ce dimanche et se poursuivront jusqu'à mardi.