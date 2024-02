Vieillir quatre fois moins vite: les quatre choses à savoir sur le 29 février

L'Égypte ancienne tenta de mieux faire coïncider son calendrier avec le cycle naturel des saisons. Mais c'est à Jules César qu'on doit l'introduction des années bissextiles, avec "la réforme du calendrier romain (...) en l'an 708" (l'introduction du calendrier julien en 45 avant JC), explique l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE), rattaché à l'Observatoire de Paris.

Multiple de 4, mais non de 100

Dans les années de 366 jours, le jour supplémentaire était alors un double du 24 Februarus, soit "le sixième jour bis avant les Calendes de mars", d'où le mot français de bissextile, quand la langue anglaise opte pour le plus imagé "leap day" (jour qui fait un bond). Avec le passage au calendrier grégorien en 1582, "le jour supplémentaire est ajouté à la fin du mois de février, le 29ᵉ jour", poursuit l'IMCCE.

La Terre ne mettant pas exactement 365 jours et 6 heures pour tourner autour du Soleil, mais 365 jours, 5 heures, 48 minutes et quelques secondes, toutes les années multiples de quatre ne sont pas bissextiles. Les années également multiples de 100 ne le sont pas. Ainsi, 1900 et 2100 n'ont pas de 29 février.

Vieillir quatre fois moins vite