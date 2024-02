Votre enfant arrive en retard à cause de la grève des TEC? Attention, car certaines écoles refusent désormais les justificatifs

Ces retards et des absences que certaines écoles n'acceptent plus, malgré les attestations.

Vous avez été nombreux à nous contacter via le bouton orange Alertez-nous. Dans la région de Liège et Verviers, une grève des TEC est d'application jusqu'à lundi. Elle complique les trajets pour se rendre à l'école, ce qui provoque des retards pour certains.

Parmi les lettres que les écoles ont envoyé aux parents, et qui nous sont parvenues, il est indiqué ceci : "Les attestations délivrées par le TEC ne seront plus acceptées.

Dès ce jeudi 1er février, pour justifier les absences. La grève est programmée, il est du devoir de chaque parent de tout mettre en œuvre pour se rendre à l'école". Un discours tenu par d'autres établissements scolaires.

Alors, les écoles ont-elles le droit de ne plus accepter ces retards ? Eh bien, en réalité, oui. La direction invoque les cas de force majeure pour accepter un retard ou une absence. La grève, comme ici, peut être considérée comme un cas de force majeure. Sauf que la direction peut aussi considérer qu'après plusieurs jours de blocage, les enfants et parents ont eu le temps de s'organiser et que la situation de force majeure ne s'applique plus.

Ça se décide donc au cas par cas, ça dépend directement de chaque direction d'école, chaque pouvoir organisateur.