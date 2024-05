Décryptage - Élections 2024 : combien dépensent les partis sur les réseaux sociaux ?

Depuis le début de la campagne électorale, quels sont les partis qui ont le plus investi en publicités ciblées sur Facebook et Instagram ? Xavier Degraux, spécialiste des réseaux sociaux, a récolté l'ensemble des montants dépensés par les différents partis politiques entre le 10 février et le 9 mai.

À tous ces montants, il faut encore rajouter les dépenses liées aux communications publiées sur les comptes Meta des présidents et présidentes de partis. On ne parle donc plus ici des comptes officiels des partis, mais des pages "personnelles" des présidents et présidentes. Avec des montants loin d'être négligeables. Le président du Vlaams Belang Tom Van Grieken remporte la mise avec pas moins de 77.219 euros dépensés, suivi par Raoul Hedebouw est ses 56.849 euros, et enfin Melissa Depraetere avec 32.995 euros. "Depuis 15 ou 20 ans, il y a une tendance forte à la personnification du parti par son président ou son leader de fait. De manière générale, la vie politique, c'est à la fois personnifier et présidentialiser. Cette dynamique est plus importante dans le chef de certains partis comme c'est le cas de Tom Van Grieken au Vlaams Belang", explique Pascal Delwit, professeur en science politique à l'ULB.

Pourtant, le président auquel le parti consacre proportionnellement le plus de dépenses n'est autre que Georges-Louis Bouchez, avec 65 % de dépenses utilisées pour ses profils Facebook et Instagram officiels comparativement à celles dépensée pour les pages officielles du MR. Le chiffre descend à 35 % pour Raoul Hedebouw et 25 % pour Tom Van Grieken. "Quand on le compare aux autres, Georges-Louis Bouchez incarne beaucoup plus" détaille Xavier Degraux, expert en communication digitale et auteur de l'étude. "On investi au niveau de parti beaucoup plus sur le président qu'ailleurs. C'est une stratégie tout à fait atypique par rapport aux autres partis, mais surtout par rapport aux partis beaucoup plus extrêmes qui ont l'habitude d'incarner fortement, comme le Vlaams Belang ou le PTB."

Pour Pascal Delwit, le président du MR bénéfice d'une "personnification et d'une présidentialisation" poussées à leur paroxysme. "Non seulement dans les posts sponsorisés sur Instagram et Facebook où Georges-Louis Bouchez est au cœur, mais aussi dans la communication du parti en général. Si on analyse les posts du MR, cela concerne essentiellement l'activité et les propos de Georges-Louis Bouchez. On n'avait jamais eu au MR un tel niveau de personnification et de présidentialisation, malgré des présidents relativement forts par le passé, tels que Charles Michel, Louis Michel ou encore Didier Reynders", explique-t-il.

Les extrêmes plus dépensiers

Si l'on prend en compte les dépenses publicitaires réalisées sur Facebook et Instagram par le Vlaams Belang et le PTB/PVDA, et ce, sur leurs pages nationales et celles de leurs présidents, on arrive à un chiffre de 675.643 euros. Cela représente 47,2 % des dépenses totales sur les réseaux sociaux, tout partis confondus (1.428.737 euros). "Il y a deux raisons principales à cela", analyse le professeur de l'ULB. "La première, c'est que ce sont très souvent des partis d'opposition, soit des partis qui ont tendance à dénoncer un certain nombre de choses. Les réseaux sociaux se prêtent bien à la dénonciation plutôt qu'à la proposition. L'autre raison provient du fait que les réseaux sociaux se prêtent également à une communication réduite à sa plus simple expression. Les messages postés sur Facebook postés par le Vlaams Belang et le PTB/PVDA sont très courts et percutants. Ce sont des messages qui font peu appel à la nuance et au développement. Certains scientifiques estimes d'ailleurs que les réseaux sociaux sont des canaux de communication qui appellent à un discours poujadiste, populiste, voire démagogique." La N-VA arrive en troisième position avec 8.7 % des dépenses, alors que Les Engagés, s'ils occupent la quatrième place au niveau national avec 8.4 % des dépenses, constitue le mouvement le plus dépensier côté francophone.