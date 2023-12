La Belgique travaille déjà sur les "réacteurs nucléaires du futur": comment fonctionneront-ils?

En Belgique, près de 50% de l’électricité que nous produisons provient des centrales nucléaires. Une situation appelée à changer : à l’horizon 2050, à priori, les derniers réacteurs Doel 4 et Tihange 3 devraient fermer. Pareil pour les centrales au gaz, qui émettent du CO2.

Les énergies renouvelables sont donc appelées à prendre de plus en plus de parts dans ce gâteau énergétique. Problème : on sait déjà, aujourd’hui que ce ne sera pas suffisant. Dans ce centre de recherche, on pense avoir trouvé une partie de la solution.



Marc Schyns, responsable du projet et ses collègues, développent un SMR, un "small modular reactor", petit réacteur modulaire en français. Il sera plus petit et produira moins d’énergie que les centrales nucléaires classiques : 300 MW maximum contre 1000 MW pour son grand frère. En revanche, il pourra être produit en série et installé en de nombreux exemplaires partout en Belgique.