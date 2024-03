L'hiver le plus chaud jamais enregistré vient de se dérouler: voici comment les océans jouent un rôle majeur dans cet événement

Sur l'année écoulée, la Terre s'est réchauffée d'un degré et demi par rapport au climat du 19e siècle. Ce degré et demi, c'est l'objectif le plus ambitieux des accords de Paris. "On pourrait avoir une année plus froide en 2025, et il faudra donc voir sur une moyenne de 20 ou 30 pour pouvoir juger si on a vraiment dépassé ce seuil", expliquait Jean-Pascal Van Ypersele, climatologue.

Le phénomène climatique El Nino a lui aussi joué un rôle en réchauffant anormalement les températures de l'Océan Pacifique. "Cet événement est naturel, mais ces événements se déroulent désormais dans des climats radicalement modifiés par les activités humaines", signale Claire Nullis, porte-parole de l'Organisation Météorologique Mondiale.