Info trafic: quel est l'état de la circulation ce mardi matin?

06h29

Premiers ralentissements vers Bruxelles

On vous rappelle ce camion est en panne sur l'E42 Saint-Vith-Verviers-Battice à hauteur de Lambermont dans la bretelle d'accès en direction de Battice.

Quelques ralentissements à signaler sur la Nationale 50 Mons-Tournai entre Hautrage et Beloeil. Vous ajoutez 10 minutes vers Tournai.

À Bruxelles, quelques ralentissements débutent sur l'E40 venant de Gand entre Ternat et Grand-Bigard vers la capitale et sur le ring intérieur de Bruxelles entre Strombeek-Bever et Machelen vers Zaventem.