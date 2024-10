Info trafic: un accident sur le ring de Bruxelles, quel est l'état des routes ce vendredi matin?

07h29

La situation reste la même

Situation inchangée sur nos routes avec peu de choses à vous signaler ce vendredi matin.

Les ralentissements autour du nouveau chantier d'Anderlecht : +20 minutes entre Expo et Dilbeek vers Halle et 10 minutes en venant du virage de Forest avant Anderlecht-Nord.

Vous ajouterez aussi 10 minutes sur la fin de l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et le ring de Bruxelles et sur la fin de l'E19 entre Peutie et Machelen.