Claude, 87 ans, ne trouve pas d’assurance : "Elles disent que je suis trop vieux, c’est injuste"

Claude est un homme de 87 ans actif, en parfaite santé et débordant d’énergie. Il est totalement autonome. "L’âge, ce n’est qu’un nombre. Je fais tout pour rester indépendant. J’ai déménagé dans un bel appartement pour un entretien plus simple et j’ai acheté une voiture automatique pour plus de confort." Pour faire ses courses et rendre visite à ses amis, conduire est devenu quotidien et ne lui fait pas peur. "Je conduis souvent. Je n’ai jamais eu le sentiment d’être un danger pour les autres." Conduire fait effectivement partie intégrante de son identité. Sa carrière de 24 années comme pilote de chasse pour l’armée, suivie d’un travail comme pilote de ligne long-courrier, représente une fierté. "J’ai subi des centaines de contrôles médicaux pendant ma carrière. Pilote d’avion est l’un des métiers les plus surveillés au monde. J’étais responsable de milliers de vies. "

Je suis vieux, mais tout les vieux ne conduisent pas mal

Pourtant, l’octogénaire n’a pas pu faire valoir ses années de service. En septembre, il choisit de changer d’assurance. "J’ai arrêté mon contrat, car les relations étaient devenues invivables. Elle ne me satisfaisait plus du tout." Ce choix le plonge dans un parcours du combattant. Impossible pour Claude de se faire accepter dans une nouvelle assurance. "J’ai contacté au moins quatre compagnies. Elles me répondent toutes que c’est impossible en raison de mon grand âge." Une réponse difficile à accepter pour Claude. "Oui, je suis vieux, mais tous les vieux ne conduisent pas mal. "