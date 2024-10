Prévisions météo: peut-on espérer un peu de soleil pour ce weekend?

Ce weekend, le temps sera plutôt agréable avec une alternance de nuages et d'éclaircies.

Ce soir, le temps deviendra sec partout avec de larges éclaircies. Durant la nuit, des nuages élevés puis moyens transiteront sur le pays depuis l'ouest mais le temps restera sec. Les minima oscilleront entre 2 et 5 degrés.

Le ciel sera partiellement nuageux avec d'abord quelques averses, ce vendredi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps sera ensuite généralement sec sur une grande partie du territoire. Les températures maximales seront comprises entre 9 degrés en haute Ardenne et 13 degrés en Flandre.

Samedi, le temps restera généralement sec. En début de journée, le soleil sera voilé par de nombreux nuages élevés et moyens. Néanmoins, dans l'après-midi, les éclaircies s'élargiront. Les maxima se situeront entre 10 degrés en Hautes Fagnes et 15 degrés degrés en Basse et Moyenne Belgique.

Dimanche, il fera sec avec du soleil qui passera parfois à travers des nuages élevés. Les maxima varieront entre 8 et 13 degrés.

Lundi, le ciel sera partiellement nuageux et le temps semble rester sec dans la plupart des régions. Les maxima se situeront entre 12 et 17 degrés.