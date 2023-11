WWF et Traffic veulent sensibiliser aux règles du commerce des animaux exotiques dans l'UE

"L'UE est un marché de premier plan pour les animaux de compagnie exotiques, en particulier les reptiles, les amphibiens, les oiseaux et poissons d'ornement", est-il précisé dans le communiqué. "Les trafiquants exploitent certaines failles pour accéder aux marchés de consommation et introduire clandestinement des espèces protégées, en utilisant les plateformes de commerce en ligne, les réseaux sociaux, les foires et les animaleries."

Souvent peu sensibilisés aux lois en vigueur, les citoyens européens peuvent involontairement participer à ce marché. "Connaître les règles est une étape essentielle pour éviter de contribuer au trafic d'espèces sauvages", a souligné Émilie Van der Henst, responsable du département "Trafic des espèces sauvages" pour l'organisation Traffic. C'est pourquoi "cette campagne vise à clarifier les enjeux relatifs au commerce illégal d'animaux de compagnie et à inciter les personnes qui envisagent d'acheter des animaux à faire des choix conformes à des pratiques légales et durables".

En outre, pour lutter contre la criminalité environnementale, un projet a été mis sur pied. "Unite" réunit notamment des organismes chargés de l'application de la loi, des ONG et des agences européennes et internationales pour "mettre en échec les réseaux criminels impliqués dans le trafic de déchets ou d'espèces sauvages, dans et via l'UE".