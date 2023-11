Assemblée: Ludovic Marin (AFP) lauréat du prix de la photographie politique

"Que serait notre vie politique et parlementaire sans les photographes de presse? Ils mitraillent nos gestes, nos attitudes, avec cette extraordinaire capacité qu'ils ont de saisir et d'immortaliser l'instant", a loué la présidente de l'Assemblée.

"Ce qui m'a attiré, c'est la superposition avec le célèbre tableau de Rembrandt (Le Syndic de la guilde des drapiers). Ces drapiers hollandais donnent l'impression d'observer Emmanuel Macron en train de visiter le musée", raconte Ludovic Marin.

Et il y a un autre effet de "superposition" entre Emmanuel Macron et le conservateur du musée, dont on ne distingue que les bras, qui se confondent avec ceux du président, décrit-il.

Âgé de 55 ans, Ludovic Marin est chargé à l'AFP de la couverture photographique de l’Élysée, depuis 2017.