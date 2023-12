Deuxième édition du festival artistique Sculptura du 19 janvier au 10 mars à Bruxelles

La deuxième édition du festival artistique Sculptura se déroulera du vendredi 19 janvier au dimanche 10 mars à la Gare Maritime de Bruxelles, et, pour la première fois, dans d'autres lieux de la capitale comme Tour & Taxis. Le thème "Art Moves, Art Connects" mettra l'accent sur la découverte de sculptures issues de différents mouvements artistiques, d'œuvres monumentales et d'autres plus petites.

Un parc de sculptures sera installé à Tour & Taxis et des expositions auront lieu à différents endroits de l'espace public de la capitale européenne. Des installations pourront être découvertes au Pixel Museum, au MigratieMuseumMigration à Molenbeek et à l'hôtel The Dominican. La collection d'œuvres d'art du Parlement européen, sélectionnée dans le cadre de l'exposition "Art in Democracy", sera mise en avant. "Sous le label de la présidence belge du Conseil de l'Union européenne du premier semestre 2024, le festival a été reconnu comme activité culturelle officielle", rappelle Be Culture dans un communiqué mardi. Au total, quarante artistes européens seront exposés, comme le peintre belge Gery De Smet ou encore l'artiste russe Alexandra Dementieva.

"Sculptura a pour objectif de devenir une référence en matière de sculpture dans la ville, mais aussi au centre de l'Europe", a déclaré l'organisateur Äke Verstraelen, créateur de l'asbl Brussels Sculpture Festival.