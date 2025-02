Il y a 80 ans, les vainqueurs de la Seconde guerre mondiale se partageaient le monde: tout comprendre à la Conférence de Yalta

Entre le 4 et le 11 février 1945, il y a tout juste 80 ans, la célèbre conférence de Yalta se déroulait. Elle est souvent considérée comme le moment où les vainqueurs de la deuxième guerre mondiale se sont partagés le monde. Un moment historique et un tournant de l'après-guerre.

En février 1945, la Seconde Guerre mondiale n'est pas encore terminée. Les troupes soviétiques sont à "une centaine de kilomètres de Berlin", tandis que les alliés occidentaux avancent plus lentement en Allemagne. Cette situation donne un avantage stratégique à l'URSS et place Staline en position de force face à ses homologues occidentaux. Roosevelt, quant à lui, est "physiquement diminué et fait preuve d'une certaine légèreté par rapport à Staline". Churchill, bien qu'expérimenté, sait que "l'Angleterre n'a plus vraiment un impact très lourd dans les négociations" , affaiblie par la guerre.

Yalta, Crimée, ex-Union soviétique. C'est là que s'est dérouleée la conférence de Yalta entre le 4 et le 11 février 1945. Autour de la table, les "trois grands" vainqueurs de la Seconde guerre mondiae: Winston Churchill pour la Grande-Bretagne, Franklin D. Roosevelt pour les États-Unis et Joseph Staline pour l'Union soviétique.

Une autre question majeure abordées est celle de l'Allemagne après la guerre. "C'est un des objectifs de la conférence de Yalta : voir ce qu'on va faire de l'Allemagne", explique Pierre Muller. L'erreur du Traité de Versailles en 1919, qui avait laissé un esprit de revanche chez les Allemands, est prise en compte. Cette fois, l'objectif est "d'empêcher un retour du nazisme et de mettre fin au militarisme allemand" en occupant le pays. C'est ainsi que les vainqueurs se répartissent l'Allemagne.

Les frontières de l'Europe de l'Est sont elles aussi centrales. La Pologne est l'un des sujets centraux des discussions. Pour l'URSS, il s'agit "de venger la défaite de 1914" et de redéfinir ses frontières selon ses intérêts. Cela ouvre la voie à une mainmise soviétique sur plusieurs nations d'Europe de l'Est, posant ainsi les bases de la guerre froide.

L'engagement soviétique contre le Japon est lui assui abordé pendant la Conférence de Yalta. "Les Russes acceptent d'attaquer le Japon contre des territoires perdus lors de la guerre russo-japonaise." Un accord qui influencera directement l'issue du conflit en Asie.

Des conséquences lourdes

Si Yalta a permis d'organiser la fin de la guerre, elle a aussi "amené des conséquences extrêmement funestes" pour certaines nations. La décision des trois grandes puissances de redéfinir les frontières et d'imposer des sphères d'influence a entraîné "des déplacements forcés de population et des guerres civiles, causant la mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes".

Les graines de la Guerre froide

Avec cette conférence, "les trois grands ont posé les jalons" d'une nouvelle carte du monde. Churchill, lors d'une rencontre précédente avec Staline, avait proposé une répartition des zones d'influence. "Il a mis les graines de l'idée dans l'esprit de Staline", qui s'en servira pour imposer son contrôle sur l'Europe de l'Est. L'Union soviétique, en position de force, applique "la politique du fait accompli", profitant de la présence de ses troupes pour consolider son emprise.

La conférence de Yalta reste un événement fondateur de l'ordre mondial d'après-guerre. Si elle a permis de préparer la paix, elle a aussi marqué le début d'une nouvelle période de tensions entre l'Est et l'Ouest. "Ce qu'il faut vraiment retenir de Yalta, c'est que trois grands s'entendent pour régler le sort de plus petites nations", avec toutes les conséquences que cela implique.