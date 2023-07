Isabelle Adjani jugée en octobre à Paris pour fraude fiscale et blanchiment

L'actrice Isabelle Adjani sera jugée le 19 octobre par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de fraude fiscale et blanchiment, a-t-on appris mardi de source judiciaire.

La comédienne et chanteuse âgée de 68 ans, connue pour ses rôles dans "L'été meurtrier" (1983), "La Reine Margot" (1994) ou plus récemment "Mascarade" (2022), est notamment soupçonnée d'avoir dissimulé une donation de deux millions d'euros provenant de l'homme d'affaires sénégalais Mamadou Diagna Ndiaye et d'avoir frauduleusement établi sa résidence au Portugal, a précisé cette source.