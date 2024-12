"La seule chose que je veux, c'est monter sur scène": comment Michel Fugain séduit-il encore le public après 60 ans de carrière ?

Partager:

À plus de 80 ans, Michel Fugain parvient encore à fédérer les foules. Entre sincérité, passion et générosité, il nous dévoile les clés de son succès.

RTL Info : Vous allez nous parler de cet album qui s'appelle "La vie, l'amour, etc.". Pourquoi "etc." ? Michel Fugain : Vous y mettez tout ce que vous voulez dans cet "etc.". C’est une manière d’évoquer l'expression "la vie, l’amour, la mort", mais je ne voulais pas afficher le mot "mort" sur la pochette de l'album ni sur les affiches. Mais bon, cet "etc." commence vers 50 ou 60 ans. Vous avez toujours l'envie de chanter, de composer et d’écrire ? Oui, toujours. Ça ne part pas. En fait, j’ai de plus en plus envie. Quand je parle de l’album, la seule chose que je veux, c'est monter sur scène et chanter. Depuis qu'on l'a sorti, je sais déjà que je vais me remettre rapidement au travail pour un prochain album. Celui-là n’était pas prévu, mais il est devenu un peu indispensable.

On entend souvent les artistes dire qu’ils veulent continuer "peu importe l'âge ou les années de carrière". Est-ce aussi votre cas ? Qu’est-ce qui vous motive ? Ce qui me motive, c’est d’alimenter le spectacle, toujours. Mais c’est aussi instinctif, comme pour un scorpion : c’est plus fort que moi. À lire aussi Après Julien Doré et Benjamin Biolay, Michel Fugain se lâche et continue de descendre des chanteurs français Votre morceau "Paris", est-ce une déclaration d’amour à cette ville ? Oui, à une ville qui n’est plus tout à fait la même, mais que je garde en mémoire. Quand je suis arrivé à Paris en 1963, on pouvait se garer où on voulait. Ce n’était pas encore un parking. Cette chanson est aussi un peu opportuniste : avec les Jeux Olympiques, je me suis dit que ça pouvait éclairer ce morceau et alimenter cette image. Mais en cherchant sur Internet, j’ai vu que maintenant les chansons disent "Paris, tu pues" ou "Paris, je t’aime plus". Moi, j’ai voulu célébrer le Paris éternel, celui que les touristes viennent voir. Et d’ailleurs, pendant les JO, il y avait cette pub qui passait en boucle pour vendre une voiture : "Paris, ville des amoureux".