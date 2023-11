La dernière édition d'un "Musée comme chez soi" se tiendra à Ixelles le 3 décembre

Contempler les œuvres du Musée d'Ixelles dans les salons de particuliers, tel est le concept original d'un "Musée comme chez soi". Sa dixième et dernière édition se tiendra le dimanche 3 décembre, à Bruxelles. Quelque 92 foyers et autant d'œuvres exposées plus tard, le rideau tombera sur ce projet couronné de prix, qui a "durablement marqué les esprits", s'est réjoui jeudi le Musée d'Ixelles.