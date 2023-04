L'affiche du CORE Festival 2023 à Bruxelles est complète

Le festival CORE a dévoilé mercredi 15 noms supplémentaires pour finaliser son affiche, à savoir Amaliah, Benny the Butcher, Bibi Seck, Caballero & JeanJass, De Schuurman, Dino Lenny, Ewan McVicar, Jamie 3:26, Jasper Tygner, Jordan Vickors, Lefto Early Bird, M I M I, Nu Genea Live Band, SuperJazzClub et Suze Ijó. L'événement se déroule au parc d'Osseghem, au pied de l'Atomium à Bruxelles, pendant le week-end de Pentecôte les 27 et 28 mai.