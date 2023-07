L'autre Laurens, Limbo et 100 Seasons s'adjugent les Grands Prix de la 6e édition du BRIFF

Après neuf jours de projections dans la capitale, la sixième édition du festival du film international de Bruxelles (BRIFF) s'est clôturée mercredi soir à l'UGC De Brouckère avec la projection du dernier film de Sophie Letourneur, "Voyages en Italie", et la révélation du palmarès. Les long-métrages belges "L'autre Laurens" et "Adieu sauvage" ainsi que les films internationaux "100 Seasons" et "Limbo" ont été plébiscités par les jurys de cette édition.

Entre avant-premières, redécouvertes de classiques en plein air et rencontres entre professionnels du septième art, le BRIFF a conclu sa sixième édition par la révélation des vainqueurs des diverses compétitions du festival. Soixante films ont été présentés au total.

Côté belge, "L'autre Laurens" de Claude Schmitz a obtenu le Grand Prix du festival et son interprète principal Olivier Rabourdin a été désigné meilleur acteur. Jelena Kordic Kuret a été élue meilleure actrice pour son rôle dans "The Happiest Man in the World". "Adieu sauvage" de Sergio Guataquira Sarmiento a pour sa part remporté le prix du jury, celui du public, et le prix Fipresci, de la fédération internationale de la presse cinématographique.