Le groupe lillois Ladaniva, choix "surréaliste" pour représenter l'Arménie à l'Eurovision

"Alors, on a un peu bidouillé. J'ai écrit mon premier texte, on a mis une composition en ligne", se souvient Jaklin Baghdasaryan.

Rapidement, le clip cumule des millions de visionnages, passe à la télévision arménienne, se retrouve décliné à toutes les sauces sur TikTok en France, en Russie, en Arménie.

"C'était totalement surréaliste", souffle Louis Thomas, 36 ans. "Dès la fin du confinement, on s'est retrouvés signés sur un label (le label indépendant PIAS, NDLR), à jouer aux Trans Musicales (à Rennes) et au Printemps de Bourges".

- "Chevaux noirs" -

En 2022, l'opérateur national arménien de télévision AMPTV leur propose de représenter le pays à l'Eurovision.

"Je regardais l'Eurovision quand j'étais petite avec ma mère", se rappelle Jalkin Baghdasaryan. "Pour ma famille, c'est la réussite de ma vie".

Mais la proposition fait long feu: "on n'arrivait pas à se mettre d'accord au sujet de la chanson. On était d'accord pour que ce soit plus pop que d'habitude mais on voulait que ça reste notre morceau", rembobine-t-elle.

Il faudra s'y reprendre à trois fois pour que l'idée aboutisse, en 2024. Il est vrai que le répertoire du groupe tombe assez loin de l'esthétique du concours organisé cette année en Suède.

"En ligne, beaucoup de gens nous appellent +les chevaux noirs+ (les outsiders, NDLR) de la compétition", s'esclaffe la chanteuse, alors que le duo est classé 17e par les bookmakers, selon le site eurovisionworld.com, derrière le favori suisse Nemo et le Français Slimane (6e).

Fidèle à la spontanéité et à la joie de vivre de leurs débuts, Ladaniva aborde sereinement le concours.

"C'est un peu stressant mais, sur le moment, tu n'y penses pas, remarque Jaklin Baghdasaryan. Tu es comme un taureau dans l'arène, tu fonces". "On y va sans prise de tête, pour partager un bon moment", assure Louis Thomas, davantage emballé par leur projet d'album de reprises de chansons traditionnelles "plutôt dépouillé, minimaliste", loin des paillettes de la compétition.

"Les Arméniens adorent l'Eurovision", poursuit Jalkin Baghdasaryan. "Quand ils viennent nous encourager à la fin des concerts, on sent qu'ils ont plus envie que nous qu'on gagne !"

Dans une compétition traditionnellement chargée d'un poids politique - comme en témoignent les polémiques sur la participation de la Russie après l'invasion de l'Ukraine en 2022 ou d'Israël, en guerre contre le Hamas à Gaza, en 2024 - et alors que l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont opposées dans un conflit territorial au Haut-Karabakh, ils refusent toutefois de se voir comme des "représentants".

"Être là, chanter dans ma langue natale, c'est déjà une façon de prendre la parole", dit Jalkin Baghdasaryan. Quant à Louis Thomas, il décrit le moment comme "surréaliste" mais aussi "un honneur".