Le programme "Flagency", un coup de pouce pour la carrière de jeunes musiciens

L'argent et la culture peuvent faire bon ménage: Flagey a signé un accord de collaboration avec BNP Paribas Fortis autour d'un projet baptisé "Flagency". Avec ce programme, le centre culturel bruxellois et la banque souhaitent aider de jeunes musiciens à lancer leur carrière ou à la faire passer à la vitesse supérieure.

Tous les trois ans, maximum cinq jeunes talents belges ou étrangers seront sélectionnés pour participer au projet et bénéficier de trois années d'accompagnement, expliquent mardi les deux institutions dans un communiqué.

D'une part, Flagey assurera le mentoring (mentorat) et le coaching de ces jeunes talents. Une équipe expérimentée aidera ainsi les artistes à développer un réseau professionnel, à faire des réservations, à organiser des concerts et des enregistrements et mettra à leur disposition des espaces de répétition.