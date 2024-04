Les choix BD de Seb: "Tokyo Mystery Café" et "Whisky San", à la découverte d'un Japon méconnu

Partager:

C'est le printemps. Au Japon les cerisiers sont en fleurs et en Belgqiue aussi ! L'occasion de lire deux BD suprenantes les pieds dans l'herbe ou sur une terrasse. Je vous propose de découvrir un Japon meconnu et fascinant. D'un côté "Tokyo Mystery Café" qui plonge le lecteur dans une enquête policière dans le quartier le plus dingue de la capitale. De l'autre"Whisky San" qui raconte l'histoire du premier whisky japonais devenu une référence mondiale !

Tout d’abord, "Tokyo Mystery Café" aux éditions Dupuis. Tout commence avec Nahel, un français qui rêve de devenir dessinateur de manga à Tokyo. Mais voilà que son étrange voisine disparaît subitement. Le jeune homme décide d'en savoir plus et plonge au cœur d’un univers étrange : celui des otaku, fans de mangas, de robots et de chanteuses pop en minijupe. Lors de notre rencontre, les auteurs m'expliquent la particularité de ce quartier. Ce sont souvent des fans de mangas et de jeux vidéos qui fantasment leur vie. "C'est une façon de ne pas être seul" précise Cécile Brun, la co-dessinatrice de l'Atelier Sento. Un univers décalé avec des robots humanoïdes

Ce récit plein de rebondissement nous fait découvrir un monde fascinant. C'est notamment l'occasion de faire la connaissance d'un étonnant détective cuisto, propriétaire du Mystery Café. La BD évoque aussi les robots humanoïdes de plus en plus présents au Japon. "Cela nous invite à nous poser des questions sur le monde demain" me précise Olivier Pichard, l'autre main du duo. Au delà de ces questions, cet album est rythmé et très agréable à lire avec des cases très colorés qui mélangent le dessin franco-belge et le manga. Un cahier à la fin du récit illustre les lieux décrits avec une carte et une recette de cuisine. Un beau voyage pour une série attachante qui débute sous de bons auspices. Aux origines du Whisky Japonais. Après vous avoir ouvert l’appétit. Passons à une autre découverte. "Whisky San" aux éditions Bamboo. Cette BD raconte l’histoire incroyable du créateur du premier Whisky Japonais. Nous partons sur les traces de Masataka qui va défier son père et le poids des coutumes pour accomplir son rêve. En effet, en ce début de 20 ème siècle, la famille est brasseur de saké de père en fils. Comme l'explique l'un des scénaristes: "avoir envie de créer du Whisky revient à trahir le Japon, ses valeurs, ses traditions".