Janet Jackson au Sportpaleis d'Anvers le 3 octobre

La sœur de l'icône mondiale Michael Jackson est elle aussi une chanteuse à succès depuis les années 1980, avec plus de 100 millions de disques vendus et des morceaux tels que "When I think of you", "That's The Way Love Goes" ou encore "Got Til It's Gone". Elle a notamment remporté cinq Grammy Awards et a été sacrée au Rock and Roll Hall of Fame.

L'artiste de 57 ans a entamé en 2023 une tournée mondiale nommée d'après un autre de ses hits, "Together Again", et dans laquelle elle célèbre le 30e anniversaire de son album le plus vendu, "Janet" (14 millions de ventes).