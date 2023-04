Les Français bons lecteurs, mais les jeunes moins attirés par le livre

Un sondage montre que 86% des Français "se déclarent lecteurs", dont 24% qui lisent "beaucoup", 37% "moyennement" et 25% "peu".

En revanche, "le décrochage chez les 15-24 ans s'accentue", indique le CNL dans un communiqué, "avec une lecture stable par rapport à 2021 (80% qui se déclarent lecteurs), mais un net repli par rapport à 2019 (-12 pts)".

L'étude est réalisée tous les deux ans par l'institut Ipsos et ses résultats traditionnellement publiés avant l'ouverture du Festival du livre de Paris, cette année du 21 au 23 avril.

Pour cette cinquième édition du "baromètre Les Français et la lecture", 1.002 personnes de 15 ans et plus ont été interrogées par téléphone en janvier.