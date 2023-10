A Marseille, les marionnettes d'Elise Vigneron brisent la glace

Entre ces derniers, que le roman de l'écrivaine britannique suit "de leur toute petite enfance jusqu'à un âge très avancé" et leurs effigies givrées à taille humaine, "il y a eu une sorte de correspondance", comme "une évidence", explique à l'AFP la metteuse en scène et plasticienne Elise Vigneron, qui travaille avec la glace depuis une dizaine d'années.

"C'est vraiment un matériau fascinant parce qu'il est complètement éphémère, poursuit-elle, et en même temps, il y a cette possibilité de traverser l'histoire ou de figer", telle cette glace "fossile" qui s'est formée il y a plusieurs milliers d'années en Antarctique et dont l'étude permet aux scientifiques de mieux comprendre les évolutions passées du climat.

Extraits un à un d'un grand frigo-vitrine placé en fond de scène, Bernard, Susan, Rhoda, Jinny et Louis s'avancent vers nous, suspendus par leurs fils à des rails en hauteur et guidés avec délicatesse par les cinq interprètes du spectacle, dont un comédien et une danseuse.

"J'appréhendais beaucoup le fait de travailler avec la glace", confie Thomas Cordeiro, 31 ans, marionnettiste de formation qui se confronte à ce matériau pour la première fois.