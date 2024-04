Une comédie de Quentin Dupieux avec Léa Seydoux et Raphaël Quenard en ouverture de Cannes

"Le deuxième acte", comédie signée Quentin Dupieux avec Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel et Raphaël Quenard, fera l'ouverture du 77e Festival de Cannes le 14 mai, ont annoncé mercredi les organisateurs.

"Le deuxième acte" est sa première collaboration avec Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel, et sa quatrième avec Raphaël Quenard, qu'il a révélé dans "Yannick".

Son univers attire de plus en plus de stars, de Jean Dujardin à Alain Chabat, Benoît Poelvoorde, Adèle Exarchopoulos ou Léa Drucker.

A 49 ans, Quentin Dupieux s'est imposé comme l'une des références françaises de l'humour absurde, avec 13 longs-métrages en 17 ans. Également figure de l'électro sous le pseudo Mr Oizo, il a su depuis trois ans élargir son public avec des œuvres comme "Incroyable mais vrai", "Yannick" et "Daaaaaali".

Le film est "une nouvelle mise en abyme autour du travail du comédien", a souligné le Festival dans un communiqué.

Le Festival de Cannes, qui aura lieu du mardi 14 au samedi 25 mai, doit annoncer sa sélection officielle le 11 avril.

Parmi les films les plus attendus, et qui pourraient être retenus, un méga-projet de Francis Ford Coppola avec Adam Driver et Forest Whitaker, "Megalopolis", l'adaptation du livre "Limonov" d'Emmanuel Carrère par le Russe Kirill Serebrennikov, ou encore une comédie musicale du Français Jacques Audiard dans le milieu du narcotrafic au Mexique.